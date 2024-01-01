Jersey poundundan Hırvat kunasına

Reel döviz kuru ile JEP → HRK çevirin

1.000 jep
8.815,44 hrk

1.00000 JEP = 8.81544 HRK

07:17 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8547151.0732589.09771.453451.653190.94901518.3285
1 GBP1.1699811.25565104.241.700461.934151.1103321.4435
1 USD0.931750.7964183.01671.354251.540360.8842517.0776
1 INR0.01122360.009593250.012045810.0163130.01855480.01065150.205713

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Jersey poundundan Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

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JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Çevrim kurları Jersey poundu / Hırvat Kunası
1 JEP8.81544 HRK
5 JEP44.07720 HRK
10 JEP88.15440 HRK
20 JEP176.30880 HRK
50 JEP440.77200 HRK
100 JEP881.54400 HRK
250 JEP2203.86000 HRK
500 JEP4407.72000 HRK
1000 JEP8815.44000 HRK
2000 JEP17630.88000 HRK
5000 JEP44077.20000 HRK
10000 JEP88154.40000 HRK
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Jersey poundu
1 HRK0.11344 JEP
5 HRK0.56718 JEP
10 HRK1.13437 JEP
20 HRK2.26874 JEP
50 HRK5.67185 JEP
100 HRK11.34370 JEP
250 HRK28.35925 JEP
500 HRK56.71850 JEP
1000 HRK113.43700 JEP
2000 HRK226.87400 JEP
5000 HRK567.18500 JEP
10000 HRK1134.37000 JEP