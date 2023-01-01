10 bin Hırvat kunasından Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile HRK → JEP çevirin

10.000 hrk
1.119,67 jep

1.00000 HRK = 0.11197 JEP

10:52 UTC'deki reel piyasa kuru
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1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86531.097491.44361.491641.657450.963118.8334
1 GBP1.1556711.2681105.6681.723661.915271.1130221.7629
1 USD0.911250.788581183.32751.359251.510350.877717.1618
1 INR0.01093570.009463640.012000810.01631210.01812540.01053310.205956

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Hırvat kunasından Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hırvat kunası için en iyi döviz çiftleri

HRK → USD

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HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

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Çevrim kurları Hırvat Kunası / Jersey poundu
1 HRK0.11197 JEP
5 HRK0.55983 JEP
10 HRK1.11967 JEP
20 HRK2.23934 JEP
50 HRK5.59835 JEP
100 HRK11.19670 JEP
250 HRK27.99175 JEP
500 HRK55.98350 JEP
1000 HRK111.96700 JEP
2000 HRK223.93400 JEP
5000 HRK559.83500 JEP
10000 HRK1119.67000 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Hırvat Kunası
1 JEP8.93124 HRK
5 JEP44.65620 HRK
10 JEP89.31240 HRK
20 JEP178.62480 HRK
50 JEP446.56200 HRK
100 JEP893.12400 HRK
250 JEP2232.81000 HRK
500 JEP4465.62000 HRK
1000 JEP8931.24000 HRK
2000 JEP17862.48000 HRK
5000 JEP44656.20000 HRK
10000 JEP89312.40000 HRK