Джерсийские фунты в хорватские куны

Сконвертируйте JEP в HRK по реальному обменному курсу

1 000 jep
8 882,18 hrk

1.00000 JEP = 8.88218 HRK

Среднерыночный курс в 09:45
Отслеживайте обменный курс
1 января 2023 года Хорватия ввела евро, которое заменило в качестве действующей валюты хорватскую куну (HRK).
Проверьте обменный курс евро
Wise

Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

Логотип TrustpilotРейтинг Trustpilot

Loading

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.868151.0947591.31681.494061.66010.965118.7064
1 GBP1.1518711.261105.1841.720951.91221.1116721.5472
1 USD0.913450.793021183.41341.364751.516420.881517.0874
1 INR0.01095090.009507120.011988510.01636130.01817950.01056780.204852

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из джерсийских фунтов в хорватские куны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JEP из выпадающего списка для исходной валюты и HRK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JEP в HRK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фунт Джерси

JEP в USD

JEP в EUR

JEP в GBP

JEP в INR

JEP в JPY

JEP в RUB

JEP в AUD

JEP в ZAR

Change Converter source currency

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
phones

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фунт Джерси / Хорватская куна
1 JEP8.88218 HRK
5 JEP44.41090 HRK
10 JEP88.82180 HRK
20 JEP177.64360 HRK
50 JEP444.10900 HRK
100 JEP888.21800 HRK
250 JEP2220.54500 HRK
500 JEP4441.09000 HRK
1000 JEP8882.18000 HRK
2000 JEP17764.36000 HRK
5000 JEP44410.90000 HRK
10000 JEP88821.80000 HRK
Обменные курсы Хорватская куна / Фунт Джерси
1 HRK0.11259 JEP
5 HRK0.56293 JEP
10 HRK1.12585 JEP
20 HRK2.25170 JEP
50 HRK5.62925 JEP
100 HRK11.25850 JEP
250 HRK28.14625 JEP
500 HRK56.29250 JEP
1000 HRK112.58500 JEP
2000 HRK225.17000 JEP
5000 HRK562.92500 JEP
10000 HRK1125.85000 JEP