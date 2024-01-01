100 фунтов Джерси в хорватские куны

Сконвертируйте JEP в HRK по реальному обменному курсу

100 jep
906,61 hrk

£1,000 JEP = kn9,066 HRK

Среднерыночный курс в 20:58
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1 января 2023 года Хорватия ввела евро, которое заменило в качестве действующей валюты хорватскую куну (HRK).
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1 JEP в HRKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий9,13359,1335
Низкий8,86048,6712
В среднем8,97648,9085
Изменить2.00%4.34%
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Соотношение 1 JEP к HRK

За последние 30 дней максимальный курс JEP к HRK составил 9,1335, а минимальный — 8,8604. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 8,9764. Изменение курса JEP к HRK в процентном соотношении составило 2.00.

За последние 90 дней максимальный курс JEP к HRK составил 9,1335, а минимальный — 8,6712. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 8,9085. Изменение курса JEP к HRK в процентном соотношении составило 4.34.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из джерсийских фунтов в хорватские куны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JEP из выпадающего списка для исходной валюты и HRK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JEP в HRK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фунтов Джерси

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фунт Джерси / Хорватская куна
1 JEP9,06607 HRK
5 JEP45,33035 HRK
10 JEP90,66070 HRK
20 JEP181,32140 HRK
50 JEP453,30350 HRK
100 JEP906,60700 HRK
250 JEP2 266,51750 HRK
500 JEP4 533,03500 HRK
1000 JEP9 066,07000 HRK
2000 JEP18 132,14000 HRK
5000 JEP45 330,35000 HRK
10000 JEP90 660,70000 HRK
Обменные курсы Хорватская куна / Фунт Джерси
1 HRK0,11030 JEP
5 HRK0,55151 JEP
10 HRK1,10301 JEP
20 HRK2,20602 JEP
50 HRK5,51505 JEP
100 HRK11,03010 JEP
250 HRK27,57525 JEP
500 HRK55,15050 JEP
1000 HRK110,30100 JEP
2000 HRK220,60200 JEP
5000 HRK551,50500 JEP
10000 HRK1 103,01000 JEP