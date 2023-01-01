جنيه جيرزي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل JEP إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jep
١٢٧٬٦٨٣ cve

1.00000 JEP = 127.68300 CVE

Mid-market exchange rate at 20:55
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86761.0957591.31431.492361.658470.964718.8262
1 GBP1.152611.26295105.2481.720071.911531.1119221.6989
1 USD0.912650.791797183.3351.361951.513550.8802517.1811
1 INR0.01095120.009501370.011999810.01634310.01816220.01056280.206169

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جنيه جيرسي

JEP إلى USD

JEP إلى EUR

JEP إلى GBP

JEP إلى INR

JEP إلى JPY

JEP إلى RUB

JEP إلى AUD

JEP إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل جنيه جيرسي / اسكودو الرأس الأخضر
1 JEP127.68300 CVE
5 JEP638.41500 CVE
10 JEP1276.83000 CVE
20 JEP2553.66000 CVE
50 JEP6384.15000 CVE
100 JEP12768.30000 CVE
250 JEP31920.75000 CVE
500 JEP63841.50000 CVE
1000 JEP127683.00000 CVE
2000 JEP255366.00000 CVE
5000 JEP638415.00000 CVE
10000 JEP1276830.00000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / جنيه جيرسي
1 CVE0.00783 JEP
5 CVE0.03916 JEP
10 CVE0.07832 JEP
20 CVE0.15664 JEP
50 CVE0.39159 JEP
100 CVE0.78319 JEP
250 CVE1.95797 JEP
500 CVE3.91594 JEP
1000 CVE7.83188 JEP
2000 CVE15.66376 JEP
5000 CVE39.15940 JEP
10000 CVE78.31880 JEP