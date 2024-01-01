5 إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى جنيه جيرزي

تحويل CVE إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

5 cve
0.04 jep

Esc1.000 CVE = £0.007732 JEP

Mid-market exchange rate at 18:46
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CVE إلى JEP مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7351.5011.6590.94620.844
1 GBP1.16811.277107.1551.7541.9381.10524.348
1 USD0.9150.783183.9411.3741.5180.86619.073
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / جنيه جيرسي
1 CVE٠٫٠٠٧٧٣ JEP
5 CVE٠٫٠٣٨٦٦ JEP
10 CVE٠٫٠٧٧٣٢ JEP
20 CVE٠٫١٥٤٦٤ JEP
50 CVE٠٫٣٨٦٦١ JEP
100 CVE٠٫٧٧٣٢٢ JEP
250 CVE١٫٩٣٣٠٦ JEP
500 CVE٣٫٨٦٦١٢ JEP
1000 CVE٧٫٧٣٢٢٤ JEP
2000 CVE١٥٫٤٦٤٤٨ JEP
5000 CVE٣٨٫٦٦١٢٠ JEP
10000 CVE٧٧٫٣٢٢٤٠ JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / اسكودو الرأس الأخضر
1 JEP١٢٩٫٣٢٩٠٠ CVE
5 JEP٦٤٦٫٦٤٥٠٠ CVE
10 JEP١٬٢٩٣٫٢٩٠٠٠ CVE
20 JEP٢٬٥٨٦٫٥٨٠٠٠ CVE
50 JEP٦٬٤٦٦٫٤٥٠٠٠ CVE
100 JEP١٢٬٩٣٢٫٩٠٠٠٠ CVE
250 JEP٣٢٬٣٣٢٫٢٥٠٠٠ CVE
500 JEP٦٤٬٦٦٤٫٥٠٠٠٠ CVE
1000 JEP١٢٩٬٣٢٩٫٠٠٠٠٠ CVE
2000 JEP٢٥٨٬٦٥٨٫٠٠٠٠٠ CVE
5000 JEP٦٤٦٬٦٤٥٫٠٠٠٠٠ CVE
10000 JEP١٬٢٩٣٬٢٩٠٫٠٠٠٠٠ CVE