Jersey poundundan Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile JEP → CVE çevirin

1.000 jep
129.593,00 cve

1.00000 JEP = 129.59300 CVE

07:14 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8544751.0733589.10321.453581.653470.94881518.3319
1 GBP1.1703111.25615104.2781.701141.935071.1104121.4539
1 USD0.931650.796083183.01411.354251.540480.8839517.0791
1 INR0.01122290.009589740.012046110.01631350.01855680.01064820.205737

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Jersey poundundan Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

JEP → EUR

JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Cape Verde Escudosu
1 JEP129.59300 CVE
5 JEP647.96500 CVE
10 JEP1295.93000 CVE
20 JEP2591.86000 CVE
50 JEP6479.65000 CVE
100 JEP12959.30000 CVE
250 JEP32398.25000 CVE
500 JEP64796.50000 CVE
1000 JEP129593.00000 CVE
2000 JEP259186.00000 CVE
5000 JEP647965.00000 CVE
10000 JEP1295930.00000 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Jersey poundu
1 CVE0.00772 JEP
5 CVE0.03858 JEP
10 CVE0.07716 JEP
20 CVE0.15433 JEP
50 CVE0.38582 JEP
100 CVE0.77164 JEP
250 CVE1.92911 JEP
500 CVE3.85823 JEP
1000 CVE7.71645 JEP
2000 CVE15.43290 JEP
5000 CVE38.58225 JEP
10000 CVE77.16450 JEP