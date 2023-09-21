كونا كرواتية إلى هريفنا أوكرانية

تحويل HRK إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hrk
٥٬١٩٢٫٨٢ uah

1.00000 HRK = 5.19282 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 21:59 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

HRK إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HRK → 0 UAH
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.064488.50221.438591.662090.963618.3396
1GBP1.152611.2268102.0051.658081.915681.1106521.1378
1USD0.93950.815129183.14751.351551.561520.905417.23
1INR0.01129920.009803410.012026810.01625480.01878020.01088910.207222

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Croatian kuna

HRK إلى USD

HRK إلى CAD

HRK إلى SGD

HRK إلى EUR

HRK إلى AUD

HRK إلى GBP

HRK إلى NZD

HRK إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Croatian Kuna / هريفنيا الأوكرانية
1 HRK5.19282 UAH
5 HRK25.96410 UAH
10 HRK51.92820 UAH
20 HRK103.85640 UAH
50 HRK259.64100 UAH
100 HRK519.28200 UAH
250 HRK1298.20500 UAH
500 HRK2596.41000 UAH
1000 HRK5192.82000 UAH
2000 HRK10385.64000 UAH
5000 HRK25964.10000 UAH
10000 HRK51928.20000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Croatian Kuna
1 UAH0.19257 HRK
5 UAH0.96287 HRK
10 UAH1.92574 HRK
20 UAH3.85148 HRK
50 UAH9.62870 HRK
100 UAH19.25740 HRK
250 UAH48.14350 HRK
500 UAH96.28700 HRK
1000 UAH192.57400 HRK
2000 UAH385.14800 HRK
5000 UAH962.87000 HRK
10000 UAH1925.74000 HRK