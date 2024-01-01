Hırvat kunasından Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile HRK → UAH çevirin

1.000 hrk
5.388,41 uah

1.00000 HRK = 5.38841 UAH

05:41 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
Euro döviz kurlarını kontrol edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8538351.0731589.0811.453421.653670.9498318.3381
1 GBP1.1711911.25685104.331.702211.936741.1124321.4772
1 USD0.931850.79564183.00891.354351.540950.885117.0881
1 INR0.01122570.0095850.012046910.01631570.01856370.01066270.205859

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Hırvat kunasından Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hırvat kunası için en iyi döviz çiftleri

HRK → USD

HRK → CAD

HRK → SGD

HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Ukrayna Grivnası
1 HRK5.38841 UAH
5 HRK26.94205 UAH
10 HRK53.88410 UAH
20 HRK107.76820 UAH
50 HRK269.42050 UAH
100 HRK538.84100 UAH
250 HRK1347.10250 UAH
500 HRK2694.20500 UAH
1000 HRK5388.41000 UAH
2000 HRK10776.82000 UAH
5000 HRK26942.05000 UAH
10000 HRK53884.10000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Hırvat Kunası
1 UAH0.18558 HRK
5 UAH0.92792 HRK
10 UAH1.85583 HRK
20 UAH3.71166 HRK
50 UAH9.27915 HRK
100 UAH18.55830 HRK
250 UAH46.39575 HRK
500 UAH92.79150 HRK
1000 UAH185.58300 HRK
2000 UAH371.16600 HRK
5000 UAH927.91500 HRK
10000 UAH1855.83000 HRK