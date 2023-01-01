كونا كرواتية إلى روبية موريشية

تحويل HRK إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 hrk
6340.39 mur

1.00000 HRK = 6.34039 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 12:23 UTC
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HRK إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HRK → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86781.064288.49151.438321.66320.9639518.3424
1GBP1.1523411.2263101.9711.657411.916541.110821.1364
1USD0.939650.815461183.15311.351551.562870.905817.2359
1INR0.01130050.009806740.01202610.01625380.0187950.01089320.207279

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Croatian kuna

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / Mauritian Rupee
1 HRK6.34039 MUR
5 HRK31.70195 MUR
10 HRK63.40390 MUR
20 HRK126.80780 MUR
50 HRK317.01950 MUR
100 HRK634.03900 MUR
250 HRK1585.09750 MUR
500 HRK3170.19500 MUR
1000 HRK6340.39000 MUR
2000 HRK12680.78000 MUR
5000 HRK31701.95000 MUR
10000 HRK63403.90000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / Croatian Kuna
1 MUR0.15772 HRK
5 MUR0.78859 HRK
10 MUR1.57719 HRK
20 MUR3.15438 HRK
50 MUR7.88595 HRK
100 MUR15.77190 HRK
250 MUR39.42975 HRK
500 MUR78.85950 HRK
1000 MUR157.71900 HRK
2000 MUR315.43800 HRK
5000 MUR788.59500 HRK
10000 MUR1577.19000 HRK