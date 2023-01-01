كونا كرواتية إلى دولار جامايكي

تحويل HRK إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

1000 hrk
21974.80 jmd

1.00000 HRK = 21.97480 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 12:17 UTC
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HRK إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HRK → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867951.064488.50781.438751.664040.964218.3346
1GBP1.1521411.2263101.971.657591.917141.1108921.1234
1USD0.939550.815461183.15281.35171.563350.905917.2253
1INR0.01129840.009806780.012026110.01625560.0188010.01089440.207152

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / دولار جامايكي
1 HRK21.97480 JMD
5 HRK109.87400 JMD
10 HRK219.74800 JMD
20 HRK439.49600 JMD
50 HRK1098.74000 JMD
100 HRK2197.48000 JMD
250 HRK5493.70000 JMD
500 HRK10987.40000 JMD
1000 HRK21974.80000 JMD
2000 HRK43949.60000 JMD
5000 HRK109874.00000 JMD
10000 HRK219748.00000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / Croatian Kuna
1 JMD0.04551 HRK
5 JMD0.22753 HRK
10 JMD0.45507 HRK
20 JMD0.91013 HRK
50 JMD2.27533 HRK
100 JMD4.55066 HRK
250 JMD11.37665 HRK
500 JMD22.75330 HRK
1000 JMD45.50660 HRK
2000 JMD91.01320 HRK
5000 JMD227.53300 HRK
10000 JMD455.06600 HRK