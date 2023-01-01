ألف دولار جامايكي إلى كونا كرواتية

تحويل JMD إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

1000 jmd
45.18 hrk

1.00000 JMD = 0.04518 HRK

متوسط سعر صرف السوق عند 20:18
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JMD إلى HRK مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JMD → 0 HRK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / Croatian Kuna
1 JMD0.04518 HRK
5 JMD0.22589 HRK
10 JMD0.45178 HRK
20 JMD0.90356 HRK
50 JMD2.25891 HRK
100 JMD4.51782 HRK
250 JMD11.29455 HRK
500 JMD22.58910 HRK
1000 JMD45.17820 HRK
2000 JMD90.35640 HRK
5000 JMD225.89100 HRK
10000 JMD451.78200 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / دولار جامايكي
1 HRK22.13460 JMD
5 HRK110.67300 JMD
10 HRK221.34600 JMD
20 HRK442.69200 JMD
50 HRK1106.73000 JMD
100 HRK2213.46000 JMD
250 HRK5533.65000 JMD
500 HRK11067.30000 JMD
1000 HRK22134.60000 JMD
2000 HRK44269.20000 JMD
5000 HRK110673.00000 JMD
10000 HRK221346.00000 JMD