Hırvat kunasından Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile HRK → JMD çevirin

1.000 hrk
22.254,90 jmd

1.00000 HRK = 22.25490 JMD

05:35 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 USDCADSGDEURAUDGBPNZDZAR
1 USD11.354351.34740.931851.540950.795641.6433919.0556
1 CAD0.73836210.9948680.6880321.137780.587471.2134114.0699
1 SGD0.742171.0051610.6915811.143650.59051.2196714.1425
1 EUR1.073151.453421.4459611.653670.853831.763620.4495

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Hırvat kunasından Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hırvat kunası için en iyi döviz çiftleri

HRK → USD

HRK → CAD

HRK → SGD

HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Jamaika Doları
1 HRK22.25490 JMD
5 HRK111.27450 JMD
10 HRK222.54900 JMD
20 HRK445.09800 JMD
50 HRK1112.74500 JMD
100 HRK2225.49000 JMD
250 HRK5563.72500 JMD
500 HRK11127.45000 JMD
1000 HRK22254.90000 JMD
2000 HRK44509.80000 JMD
5000 HRK111274.50000 JMD
10000 HRK222549.00000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Hırvat Kunası
1 JMD0.04493 HRK
5 JMD0.22467 HRK
10 JMD0.44934 HRK
20 JMD0.89868 HRK
50 JMD2.24670 HRK
100 JMD4.49340 HRK
250 JMD11.23350 HRK
500 JMD22.46700 HRK
1000 JMD44.93400 HRK
2000 JMD89.86800 HRK
5000 JMD224.67000 HRK
10000 JMD449.34000 HRK