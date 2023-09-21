كونا كرواتية إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل HRK إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hrk
٥٤١٫٢٨ ils

1.00000 HRK = 0.54128 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 13:56 UTC
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HRK إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HRK → 0 ILS
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867951.064488.50781.438751.664040.964218.3346
1GBP1.1521411.2263101.971.657591.917141.1108921.1234
1USD0.939550.815461183.15281.35171.563350.905917.2253
1INR0.01129840.009806780.012026110.01625560.0188010.01089440.207152

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Croatian kuna

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / Israeli New Sheqel
1 HRK0.54128 ILS
5 HRK2.70642 ILS
10 HRK5.41284 ILS
20 HRK10.82568 ILS
50 HRK27.06420 ILS
100 HRK54.12840 ILS
250 HRK135.32100 ILS
500 HRK270.64200 ILS
1000 HRK541.28400 ILS
2000 HRK1082.56800 ILS
5000 HRK2706.42000 ILS
10000 HRK5412.84000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Croatian Kuna
1 ILS1.84746 HRK
5 ILS9.23730 HRK
10 ILS18.47460 HRK
20 ILS36.94920 HRK
50 ILS92.37300 HRK
100 ILS184.74600 HRK
250 ILS461.86500 HRK
500 ILS923.73000 HRK
1000 ILS1847.46000 HRK
2000 ILS3694.92000 HRK
5000 ILS9237.30000 HRK
10000 ILS18474.60000 HRK