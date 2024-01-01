Hırvat kunasından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile HRK → ILS çevirin

1.000 hrk
519,71 ils

1.00000 HRK = 0.51971 ILS

05:34 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8538351.0731589.07991.453311.653540.94968518.3377
1 GBP1.1711911.2569104.3331.702161.936671.1122621.4775
1 USD0.93180.795608183.00791.354251.540830.8849517.0877
1 INR0.01122590.009584730.01204710.01631470.01856250.0106610.205856

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Hırvat kunasından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hırvat kunası için en iyi döviz çiftleri

HRK → USD

HRK → CAD

HRK → SGD

HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

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Çevrim kurları Hırvat Kunası / Yeni İsrail Şekeli
1 HRK0.51971 ILS
5 HRK2.59856 ILS
10 HRK5.19712 ILS
20 HRK10.39424 ILS
50 HRK25.98560 ILS
100 HRK51.97120 ILS
250 HRK129.92800 ILS
500 HRK259.85600 ILS
1000 HRK519.71200 ILS
2000 HRK1039.42400 ILS
5000 HRK2598.56000 ILS
10000 HRK5197.12000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Hırvat Kunası
1 ILS1.92414 HRK
5 ILS9.62070 HRK
10 ILS19.24140 HRK
20 ILS38.48280 HRK
50 ILS96.20700 HRK
100 ILS192.41400 HRK
250 ILS481.03500 HRK
500 ILS962.07000 HRK
1000 ILS1924.14000 HRK
2000 ILS3848.28000 HRK
5000 ILS9620.70000 HRK
10000 ILS19241.40000 HRK