5000 Hırvat kunasından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile HRK → ILS çevirin

5.000 hrk
2.704,54 ils

1.00000 HRK = 0.54091 ILS

17:5 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

HRK → ILS çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 HRK → 0 ILS
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86661.057587.86231.433441.642850.9673518.4022
1GBP1.1539311.22035101.3931.654181.895841.1162621.236
1USD0.94560.819437183.08491.35551.553520.914717.4016
1INR0.01138140.009862650.012035910.01631460.0186980.01100920.209444

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Hırvat kunasından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Hırvat kunası

HRK → USD

HRK → CAD

HRK → SGD

HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Yeni İsrail Şekeli
1 HRK0.54091 ILS
5 HRK2.70453 ILS
10 HRK5.40907 ILS
20 HRK10.81814 ILS
50 HRK27.04535 ILS
100 HRK54.09070 ILS
250 HRK135.22675 ILS
500 HRK270.45350 ILS
1000 HRK540.90700 ILS
2000 HRK1081.81400 ILS
5000 HRK2704.53500 ILS
10000 HRK5409.07000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Hırvat Kunası
1 ILS1.84875 HRK
5 ILS9.24375 HRK
10 ILS18.48750 HRK
20 ILS36.97500 HRK
50 ILS92.43750 HRK
100 ILS184.87500 HRK
250 ILS462.18750 HRK
500 ILS924.37500 HRK
1000 ILS1848.75000 HRK
2000 ILS3697.50000 HRK
5000 ILS9243.75000 HRK
10000 ILS18487.50000 HRK