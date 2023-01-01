20 Yeni İsrail şekelinden Hırvat kunasına

Reel döviz kuru ile ILS → HRK çevirin

20 ils
36,96 hrk

1.00000 ILS = 1.84802 HRK

20:22 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

ILS → HRK çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 ILS → 0 HRK
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Yeni İsrail şekelinden Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni İsrail şekeli

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Hırvat Kunası
1 ILS1.84802 HRK
5 ILS9.24010 HRK
10 ILS18.48020 HRK
20 ILS36.96040 HRK
50 ILS92.40100 HRK
100 ILS184.80200 HRK
250 ILS462.00500 HRK
500 ILS924.01000 HRK
1000 ILS1848.02000 HRK
2000 ILS3696.04000 HRK
5000 ILS9240.10000 HRK
10000 ILS18480.20000 HRK
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Yeni İsrail Şekeli
1 HRK0.54112 ILS
5 HRK2.70560 ILS
10 HRK5.41120 ILS
20 HRK10.82240 ILS
50 HRK27.05600 ILS
100 HRK54.11200 ILS
250 HRK135.28000 ILS
500 HRK270.56000 ILS
1000 HRK541.12000 ILS
2000 HRK1082.24000 ILS
5000 HRK2705.60000 ILS
10000 HRK5411.20000 ILS