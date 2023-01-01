لمبيرة هندوراسية إلى هريفنا أوكرانية

تحويل HNL إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hnl
١٬٤٨٣٫٦٩ uah

1.00000 HNL = 1.48369 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 12:33 UTC
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HNL إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HNL → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.868151.065188.56481.438521.663180.963918.3211
1GBP1.1518711.22685102.0151.656981.915761.1102921.1034
1USD0.938850.815096183.15161.35061.561520.90517.2013
1INR0.01129120.009802520.012026210.01624260.01877920.01088370.206867

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for لومبيرا هندوراس

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / هريفنيا الأوكرانية
1 HNL1.48369 UAH
5 HNL7.41845 UAH
10 HNL14.83690 UAH
20 HNL29.67380 UAH
50 HNL74.18450 UAH
100 HNL148.36900 UAH
250 HNL370.92250 UAH
500 HNL741.84500 UAH
1000 HNL1483.69000 UAH
2000 HNL2967.38000 UAH
5000 HNL7418.45000 UAH
10000 HNL14836.90000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / لامبيرا هندوراسي
1 UAH0.67399 HNL
5 UAH3.36997 HNL
10 UAH6.73994 HNL
20 UAH13.47988 HNL
50 UAH33.69970 HNL
100 UAH67.39940 HNL
250 UAH168.49850 HNL
500 UAH336.99700 HNL
1000 UAH673.99400 HNL
2000 UAH1347.98800 HNL
5000 UAH3369.97000 HNL
10000 UAH6739.94000 HNL