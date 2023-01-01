لمبيرة هندوراسية إلى دولار سنغافوري

تحويل HNL إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hnl
٥٥٫٥٤ sgd

1.00000 HNL = 0.05554 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 13:47 UTC
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HNL إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HNL → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86821.065588.59631.438961.663540.964518.3287
1GBP1.1518111.2273102.051.657471.916161.1109221.112
1USD0.938550.814797183.151.35051.561280.905117.202
1INR0.01128710.009799120.012026510.01624170.01877670.01088510.206879

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / دولار سنغافورة
1 HNL0.05554 SGD
5 HNL0.27769 SGD
10 HNL0.55538 SGD
20 HNL1.11076 SGD
50 HNL2.77691 SGD
100 HNL5.55382 SGD
250 HNL13.88455 SGD
500 HNL27.76910 SGD
1000 HNL55.53820 SGD
2000 HNL111.07640 SGD
5000 HNL277.69100 SGD
10000 HNL555.38200 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / لامبيرا هندوراسي
1 SGD18.00560 HNL
5 SGD90.02800 HNL
10 SGD180.05600 HNL
20 SGD360.11200 HNL
50 SGD900.28000 HNL
100 SGD1800.56000 HNL
250 SGD4501.40000 HNL
500 SGD9002.80000 HNL
1000 SGD18005.60000 HNL
2000 SGD36011.20000 HNL
5000 SGD90028.00000 HNL
10000 SGD180056.00000 HNL