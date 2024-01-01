Honduras lempirasından Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile HNL → SGD çevirin

1.000 hnl
54,60 sgd

1.00000 HNL = 0.05460 SGD

05:25 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853771.0728589.0571.453121.653970.94961518.3348
1 GBP1.1712811.25655104.3061.701931.937181.1122621.4742
1 USD0.93210.79583183.00971.354451.541660.885117.0898
1 INR0.01122880.009587190.012046810.01631680.01857210.01066260.205877

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Honduras lempirasından Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HNL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HNL → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Honduras lempirası için en iyi döviz çiftleri

HNL → USD

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HNL → RUB

HNL → AUD

HNL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Honduras Lempirası / Singapur Doları
1 HNL0.05460 SGD
5 HNL0.27302 SGD
10 HNL0.54605 SGD
20 HNL1.09209 SGD
50 HNL2.73023 SGD
100 HNL5.46047 SGD
250 HNL13.65118 SGD
500 HNL27.30235 SGD
1000 HNL54.60470 SGD
2000 HNL109.20940 SGD
5000 HNL273.02350 SGD
10000 HNL546.04700 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Honduras Lempirası
1 SGD18.31340 HNL
5 SGD91.56700 HNL
10 SGD183.13400 HNL
20 SGD366.26800 HNL
50 SGD915.67000 HNL
100 SGD1831.34000 HNL
250 SGD4578.35000 HNL
500 SGD9156.70000 HNL
1000 SGD18313.40000 HNL
2000 SGD36626.80000 HNL
5000 SGD91567.00000 HNL
10000 SGD183134.00000 HNL