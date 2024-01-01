100 لمبيرة هندوراسية إلى دولار سنغافوري

تحويل HNL إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

100 hnl
5.44 sgd

1.00000 HNL = 0.05444 SGD

Mid-market exchange rate at 09:24
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8547251.0834589.79981.465641.656140.95462518.5404
1 GBP1.1699711.26765105.0671.714811.937711.1168821.6925
1 USD0.922950.788861182.88321.352751.528580.881117.1124
1 INR0.01113590.009517750.012065210.01632120.01844260.01063060.206464

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / دولار سنغافورة
1 HNL0.05444 SGD
5 HNL0.27221 SGD
10 HNL0.54443 SGD
20 HNL1.08886 SGD
50 HNL2.72215 SGD
100 HNL5.44429 SGD
250 HNL13.61073 SGD
500 HNL27.22145 SGD
1000 HNL54.44290 SGD
2000 HNL108.88580 SGD
5000 HNL272.21450 SGD
10000 HNL544.42900 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / لامبيرا هندوراسي
1 SGD18.36790 HNL
5 SGD91.83950 HNL
10 SGD183.67900 HNL
20 SGD367.35800 HNL
50 SGD918.39500 HNL
100 SGD1836.79000 HNL
250 SGD4591.97500 HNL
500 SGD9183.95000 HNL
1000 SGD18367.90000 HNL
2000 SGD36735.80000 HNL
5000 SGD91839.50000 HNL
10000 SGD183679.00000 HNL