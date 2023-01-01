لمبيرة هندوراسية إلى روبية باكستانية

تحويل HNL إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hnl
١١٬٨٧١٫٦٠ pkr

1.00000 HNL = 11.87160 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 12:33 UTC
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HNL إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HNL → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867851.065888.611.439261.663490.964218.3335
1GBP1.1522711.22815102.1081.658491.916891.1110221.1261
1USD0.938250.814233183.13941.35041.560790.904617.2016
1INR0.01128540.009793590.01202810.01624260.01877320.01088050.206901

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / Pakistani Rupee
1 HNL11.87160 PKR
5 HNL59.35800 PKR
10 HNL118.71600 PKR
20 HNL237.43200 PKR
50 HNL593.58000 PKR
100 HNL1187.16000 PKR
250 HNL2967.90000 PKR
500 HNL5935.80000 PKR
1000 HNL11871.60000 PKR
2000 HNL23743.20000 PKR
5000 HNL59358.00000 PKR
10000 HNL118716.00000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / لامبيرا هندوراسي
1 PKR0.08423 HNL
5 PKR0.42117 HNL
10 PKR0.84234 HNL
20 PKR1.68469 HNL
50 PKR4.21172 HNL
100 PKR8.42344 HNL
250 PKR21.05860 HNL
500 PKR42.11720 HNL
1000 PKR84.23440 HNL
2000 PKR168.46880 HNL
5000 PKR421.17200 HNL
10000 PKR842.34400 HNL