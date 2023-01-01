5 روبية باكستانية إلى لمبيرة هندوراسية

تحويل PKR إلى HNL بسعر الصرف الحقيقي

٥ pkr
٠٫٤٣ hnl

1.00000 PKR = 0.08690 HNL

Mid-market exchange rate at 02:35
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.073389.25561.465541.647680.963618.7252
1GBP1.1528711.23735102.8981.689541.899521.1109121.5873
1USD0.93170.808179183.161.365451.535160.897817.4464
1INR0.01120380.009718360.01202510.01641960.01846030.01079610.209793

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى لمبيرة هندوراسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HNL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى HNL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Pakistani Rupee / لامبيرا هندوراسي
1 PKR0.08690 HNL
5 PKR0.43450 HNL
10 PKR0.86900 HNL
20 PKR1.73800 HNL
50 PKR4.34500 HNL
100 PKR8.69001 HNL
250 PKR21.72502 HNL
500 PKR43.45005 HNL
1000 PKR86.90010 HNL
2000 PKR173.80020 HNL
5000 PKR434.50050 HNL
10000 PKR869.00100 HNL
معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / Pakistani Rupee
1 HNL11.50750 PKR
5 HNL57.53750 PKR
10 HNL115.07500 PKR
20 HNL230.15000 PKR
50 HNL575.37500 PKR
100 HNL1150.75000 PKR
250 HNL2876.87500 PKR
500 HNL5753.75000 PKR
1000 HNL11507.50000 PKR
2000 HNL23015.00000 PKR
5000 HNL57537.50000 PKR
10000 HNL115075.00000 PKR