Honduras lempirasından Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile HNL → PKR çevirin

1.000 hnl
11.303,40 pkr

1.00000 HNL = 11.30340 PKR

05:23 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853741.072889.05251.453051.653640.94964518.3343
1 GBP1.1713211.25655104.3051.701931.936881.1123421.4746
1 USD0.932150.79583183.00941.354451.541430.885217.0901
1 INR0.01122930.009587230.012046810.01631680.01856930.01066390.205882

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Honduras lempirasından Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HNL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HNL → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Honduras lempirası için en iyi döviz çiftleri

HNL → USD

HNL → EUR

HNL → GBP

HNL → INR

HNL → JPY

HNL → RUB

HNL → AUD

HNL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Honduras Lempirası / Pakistan Rupisi
1 HNL11.30340 PKR
5 HNL56.51700 PKR
10 HNL113.03400 PKR
20 HNL226.06800 PKR
50 HNL565.17000 PKR
100 HNL1130.34000 PKR
250 HNL2825.85000 PKR
500 HNL5651.70000 PKR
1000 HNL11303.40000 PKR
2000 HNL22606.80000 PKR
5000 HNL56517.00000 PKR
10000 HNL113034.00000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Honduras Lempirası
1 PKR0.08847 HNL
5 PKR0.44234 HNL
10 PKR0.88469 HNL
20 PKR1.76937 HNL
50 PKR4.42343 HNL
100 PKR8.84687 HNL
250 PKR22.11717 HNL
500 PKR44.23435 HNL
1000 PKR88.46870 HNL
2000 PKR176.93740 HNL
5000 PKR442.34350 HNL
10000 PKR884.68700 HNL