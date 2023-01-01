2000 Honduras lempirasından Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile HNL → PKR çevirin

2.000 hnl
23.337,60 pkr

1.00000 HNL = 11.66880 PKR

15:23 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

HNL → PKR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 HNL → 0 PKR
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.058487.93711.432441.641060.967618.419
1GBP1.154211.2217101.5051.653451.894261.1168121.2609
1USD0.94480.818532183.08491.35341.550510.9141517.4027
1INR0.01137180.009851750.012035910.01628940.01866170.01100260.209457

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Honduras lempirasından Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HNL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HNL → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Honduras lempirası

HNL → USD

HNL → EUR

HNL → GBP

HNL → INR

HNL → JPY

HNL → RUB

HNL → AUD

HNL → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Honduras Lempirası / Pakistan Rupisi
1 HNL11.66880 PKR
5 HNL58.34400 PKR
10 HNL116.68800 PKR
20 HNL233.37600 PKR
50 HNL583.44000 PKR
100 HNL1166.88000 PKR
250 HNL2917.20000 PKR
500 HNL5834.40000 PKR
1000 HNL11668.80000 PKR
2000 HNL23337.60000 PKR
5000 HNL58344.00000 PKR
10000 HNL116688.00000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Honduras Lempirası
1 PKR0.08570 HNL
5 PKR0.42849 HNL
10 PKR0.85699 HNL
20 PKR1.71398 HNL
50 PKR4.28494 HNL
100 PKR8.56989 HNL
250 PKR21.42472 HNL
500 PKR42.84945 HNL
1000 PKR85.69890 HNL
2000 PKR171.39780 HNL
5000 PKR428.49450 HNL
10000 PKR856.98900 HNL