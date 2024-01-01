5.000 Pakistan rupisinden Honduras lempirasına

Reel döviz kuru ile PKR → HNL çevirin

1,000₨ PKR = 0,09068L HNL

10:08 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → HNL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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HNL
1 PKR → HNLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,09070,0907
Düşük0,08970,0888
Ortalama0,09040,0896
Değişim0.54%1.90%
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1 PKR → HNL istatistikleri

PKR → HNL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0907, en düşük 0,0897 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0904 oldu. PKR → HNL kurundaki değişiklik 0.54 değerindeydi.

PKR → HNL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0907, en düşük 0,0888 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0896 oldu. PKR → HNL kurundaki değişiklik 1.90 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - HNL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94784,3950,7923,6731,4093,75434,542
1 EUR1,056189,1380,8363,8791,4883,96536,484
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2631,195106,56114,6381,7794,7443,615

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Honduras lempirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HNL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → HNL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Honduras Lempirası
1 PKR0,09068 HNL
5 PKR0,45339 HNL
10 PKR0,90677 HNL
20 PKR1,81354 HNL
50 PKR4,53386 HNL
100 PKR9,06771 HNL
250 PKR22,66928 HNL
500 PKR45,33855 HNL
1000 PKR90,67710 HNL
2000 PKR181,35420 HNL
5000 PKR453,38550 HNL
10000 PKR906,77100 HNL
Çevrim kurları Honduras Lempirası / Pakistan Rupisi
1 HNL11,02810 PKR
5 HNL55,14050 PKR
10 HNL110,28100 PKR
20 HNL220,56200 PKR
50 HNL551,40500 PKR
100 HNL1.102,81000 PKR
250 HNL2.757,02500 PKR
500 HNL5.514,05000 PKR
1000 HNL11.028,10000 PKR
2000 HNL22.056,20000 PKR
5000 HNL55.140,50000 PKR
10000 HNL110.281,00000 PKR