500 لمبيرة هندوراسية إلى روبية باكستانية

تحويل HNL إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

500 hnl
5,649.60 pkr

1.00000 HNL = 11.29920 PKR

Mid-market exchange rate at 09:14
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548851.0834589.80081.465531.655890.9548118.5405
1 GBP1.1697511.2674105.0471.714351.937031.1168921.6884
1 USD0.922950.789017182.88411.352651.528350.8812517.1125
1 INR0.01113580.009519520.01206510.01631980.01843960.01063230.206463

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / Pakistani Rupee
1 HNL11.29920 PKR
5 HNL56.49600 PKR
10 HNL112.99200 PKR
20 HNL225.98400 PKR
50 HNL564.96000 PKR
100 HNL1129.92000 PKR
250 HNL2824.80000 PKR
500 HNL5649.60000 PKR
1000 HNL11299.20000 PKR
2000 HNL22598.40000 PKR
5000 HNL56496.00000 PKR
10000 HNL112992.00000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / لامبيرا هندوراسي
1 PKR0.08850 HNL
5 PKR0.44251 HNL
10 PKR0.88502 HNL
20 PKR1.77004 HNL
50 PKR4.42511 HNL
100 PKR8.85021 HNL
250 PKR22.12552 HNL
500 PKR44.25105 HNL
1000 PKR88.50210 HNL
2000 PKR177.00420 HNL
5000 PKR442.51050 HNL
10000 PKR885.02100 HNL