لمبيرة هندوراسية إلى نيراس نيجيري

تحويل HNL إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hnl
٣١٬١٨٣٫١٠ ngn

1.00000 HNL = 31.18310 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 13:45 UTC
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HNL إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HNL → 0 NGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.868051.065688.60631.439571.664090.9643518.3283
1GBP1.1520111.2277102.0851.658561.917231.1109421.1164
1USD0.938450.814531183.15161.350951.561650.9049517.2
1INR0.01128590.009795740.012026210.01624680.01878070.01088310.206851

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / النيرة النيجيرية
1 HNL31.18310 NGN
5 HNL155.91550 NGN
10 HNL311.83100 NGN
20 HNL623.66200 NGN
50 HNL1559.15500 NGN
100 HNL3118.31000 NGN
250 HNL7795.77500 NGN
500 HNL15591.55000 NGN
1000 HNL31183.10000 NGN
2000 HNL62366.20000 NGN
5000 HNL155915.50000 NGN
10000 HNL311831.00000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / لامبيرا هندوراسي
1 NGN0.03207 HNL
5 NGN0.16034 HNL
10 NGN0.32069 HNL
20 NGN0.64137 HNL
50 NGN1.60343 HNL
100 NGN3.20686 HNL
250 NGN8.01715 HNL
500 NGN16.03430 HNL
1000 NGN32.06860 HNL
2000 NGN64.13720 HNL
5000 NGN160.34300 HNL
10000 NGN320.68600 HNL