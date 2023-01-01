لمبيرة هندوراسية إلى نيراس نيجيري
تحويل HNL إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى نيراس نيجيري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / النيرة النيجيرية
|1 HNL
|31.18310 NGN
|5 HNL
|155.91550 NGN
|10 HNL
|311.83100 NGN
|20 HNL
|623.66200 NGN
|50 HNL
|1559.15500 NGN
|100 HNL
|3118.31000 NGN
|250 HNL
|7795.77500 NGN
|500 HNL
|15591.55000 NGN
|1000 HNL
|31183.10000 NGN
|2000 HNL
|62366.20000 NGN
|5000 HNL
|155915.50000 NGN
|10000 HNL
|311831.00000 NGN