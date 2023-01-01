لمبيرة هندوراسية إلى ليف بلغاري

تحويل HNL إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

1000 hnl
74.49 bgn

1.00000 HNL = 0.07449 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 13:36 UTC
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HNL إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HNL → 0 BGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867651.065588.5841.437891.661860.964118.321
1GBP1.1525411.22795102.091.657121.915231.1111621.1142
1USD0.938550.814365183.13841.34951.55970.904917.1947
1INR0.01128870.00979530.012028110.0162320.01876030.01088430.20682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / لياف بلغاري
1 HNL0.07449 BGN
5 HNL0.37245 BGN
10 HNL0.74490 BGN
20 HNL1.48980 BGN
50 HNL3.72449 BGN
100 HNL7.44898 BGN
250 HNL18.62245 BGN
500 HNL37.24490 BGN
1000 HNL74.48980 BGN
2000 HNL148.97960 BGN
5000 HNL372.44900 BGN
10000 HNL744.89800 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / لامبيرا هندوراسي
1 BGN13.42470 HNL
5 BGN67.12350 HNL
10 BGN134.24700 HNL
20 BGN268.49400 HNL
50 BGN671.23500 HNL
100 BGN1342.47000 HNL
250 BGN3356.17500 HNL
500 BGN6712.35000 HNL
1000 BGN13424.70000 HNL
2000 BGN26849.40000 HNL
5000 BGN67123.50000 HNL
10000 BGN134247.00000 HNL