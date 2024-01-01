Honduras lempirasından Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile HNL → BGN çevirin

1.000 hnl
73,88 bgn

1.00000 HNL = 0.07388 BGN

05:13 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853681.0727589.05241.452991.653560.9496918.3339
1 GBP1.171411.25655104.311.701931.936881.1124721.4752
1 USD0.93220.79583183.01321.354451.541430.885317.0906
1 INR0.01122930.009586790.012046310.01631610.01856840.01066460.205878

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Honduras lempirasından Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HNL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HNL → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Honduras lempirası için en iyi döviz çiftleri

HNL → USD

HNL → EUR

HNL → GBP

HNL → INR

HNL → JPY

HNL → RUB

HNL → AUD

HNL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Honduras Lempirası / Bulgar Levası
1 HNL0.07388 BGN
5 HNL0.36940 BGN
10 HNL0.73879 BGN
20 HNL1.47759 BGN
50 HNL3.69397 BGN
100 HNL7.38794 BGN
250 HNL18.46985 BGN
500 HNL36.93970 BGN
1000 HNL73.87940 BGN
2000 HNL147.75880 BGN
5000 HNL369.39700 BGN
10000 HNL738.79400 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Honduras Lempirası
1 BGN13.53560 HNL
5 BGN67.67800 HNL
10 BGN135.35600 HNL
20 BGN270.71200 HNL
50 BGN676.78000 HNL
100 BGN1353.56000 HNL
250 BGN3383.90000 HNL
500 BGN6767.80000 HNL
1000 BGN13535.60000 HNL
2000 BGN27071.20000 HNL
5000 BGN67678.00000 HNL
10000 BGN135356.00000 HNL