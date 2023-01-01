100 Honduras lempirasından Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile HNL → BGN çevirin

100 hnl
7.49 bgn

1.00000 HNL = 0.07490 BGN

15:1 UTC'deki reel piyasa kuru
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HNL → BGN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 HNL → 0 BGN
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.0589587.95271.43171.640380.9689518.3978
1GBP1.152611.2206101.3791.650251.890791.1168221.2062
1USD0.944350.819269183.05651.3521.549070.91517.3736
1INR0.01136980.0098640.0120410.01627810.01865080.01101660.209178

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Honduras lempirasından Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HNL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HNL → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Honduras lempirası

HNL → USD

HNL → EUR

HNL → GBP

HNL → INR

HNL → JPY

HNL → RUB

HNL → AUD

HNL → ZAR

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plane
Çevrim kurları Honduras Lempirası / Bulgar Levası
1 HNL0.07490 BGN
5 HNL0.37449 BGN
10 HNL0.74899 BGN
20 HNL1.49797 BGN
50 HNL3.74493 BGN
100 HNL7.48986 BGN
250 HNL18.72465 BGN
500 HNL37.44930 BGN
1000 HNL74.89860 BGN
2000 HNL149.79720 BGN
5000 HNL374.49300 BGN
10000 HNL748.98600 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Honduras Lempirası
1 BGN13.35140 HNL
5 BGN66.75700 HNL
10 BGN133.51400 HNL
20 BGN267.02800 HNL
50 BGN667.57000 HNL
100 BGN1335.14000 HNL
250 BGN3337.85000 HNL
500 BGN6675.70000 HNL
1000 BGN13351.40000 HNL
2000 BGN26702.80000 HNL
5000 BGN66757.00000 HNL
10000 BGN133514.00000 HNL