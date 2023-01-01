لمبيرة هندوراسية إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل HNL إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

1000 hnl
4452.87 bdt

1.00000 HNL = 4.45287 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 12:33 UTC
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HNL إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HNL → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867751.0650588.55651.43761.661670.963918.3156
1GBP1.1524111.2275102.0641.656881.915131.110821.1092
1USD0.938950.814664183.14771.34981.560180.90517.1969
1INR0.01129220.009797790.012026810.01623380.0187640.01088420.206824

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / Bangladeshi Taka
1 HNL4.45287 BDT
5 HNL22.26435 BDT
10 HNL44.52870 BDT
20 HNL89.05740 BDT
50 HNL222.64350 BDT
100 HNL445.28700 BDT
250 HNL1113.21750 BDT
500 HNL2226.43500 BDT
1000 HNL4452.87000 BDT
2000 HNL8905.74000 BDT
5000 HNL22264.35000 BDT
10000 HNL44528.70000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / لامبيرا هندوراسي
1 BDT0.22457 HNL
5 BDT1.12287 HNL
10 BDT2.24574 HNL
20 BDT4.49148 HNL
50 BDT11.22870 HNL
100 BDT22.45740 HNL
250 BDT56.14350 HNL
500 BDT112.28700 HNL
1000 BDT224.57400 HNL
2000 BDT449.14800 HNL
5000 BDT1122.87000 HNL
10000 BDT2245.74000 HNL