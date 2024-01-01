Honduras lempirasından Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile HNL → BDT çevirin

1.000 hnl
4.441,35 bdt

1.00000 HNL = 4.44135 BDT

05:13 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853681.0727589.05241.452991.653560.9496918.3339
1 GBP1.171411.25655104.311.701931.936881.1124721.4752
1 USD0.93220.79583183.01321.354451.541430.885317.0906
1 INR0.01122930.009586790.012046310.01631610.01856840.01066460.205878

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Honduras lempirasından Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HNL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HNL → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Honduras lempirası için en iyi döviz çiftleri

HNL → USD

HNL → EUR

HNL → GBP

HNL → INR

HNL → JPY

HNL → RUB

HNL → AUD

HNL → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Honduras Lempirası / Bangladeş Takası
1 HNL4.44135 BDT
5 HNL22.20675 BDT
10 HNL44.41350 BDT
20 HNL88.82700 BDT
50 HNL222.06750 BDT
100 HNL444.13500 BDT
250 HNL1110.33750 BDT
500 HNL2220.67500 BDT
1000 HNL4441.35000 BDT
2000 HNL8882.70000 BDT
5000 HNL22206.75000 BDT
10000 HNL44413.50000 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Honduras Lempirası
1 BDT0.22516 HNL
5 BDT1.12579 HNL
10 BDT2.25157 HNL
20 BDT4.50314 HNL
50 BDT11.25785 HNL
100 BDT22.51570 HNL
250 BDT56.28925 HNL
500 BDT112.57850 HNL
1000 BDT225.15700 HNL
2000 BDT450.31400 HNL
5000 BDT1125.78500 HNL
10000 BDT2251.57000 HNL