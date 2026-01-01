كتزال غواتيمالي إلى فورنت مجري

حوّل GTQ إلى HUF بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Q1 GTQ = 41.38 HUF

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  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من GTQ إلى HUF،

يستخدم مخططنا التفاعلي من GTQ إلى HUF متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من GTQ إلى HUF اليوم

GTQHUF
1 GTQ41 HUF
5 GTQ207 HUF
10 GTQ414 HUF
20 GTQ828 HUF
50 GTQ2,069 HUF
100 GTQ4,138 HUF
250 GTQ10,344 HUF
500 GTQ20,688 HUF
1000 GTQ41,376 HUF
2000 GTQ82,751 HUF
5000 GTQ206,878 HUF
10000 GTQ413,756 HUF
HUFGTQ
2000 HUF48.34 GTQ
5000 HUF120.84 GTQ
10000 HUF241.69 GTQ
15000 HUF362.53 GTQ
20000 HUF483.38 GTQ
30000 HUF725.06 GTQ
40000 HUF966.75 GTQ
50000 HUF1,208.44 GTQ
60000 HUF1,450.13 GTQ
100000 HUF2,416.88 GTQ
150000 HUF3,625.32 GTQ
200000 HUF4,833.76 GTQ

الأسئلة الشائعة

أهم أزواج العملات لـ الكيتزال الغواتيمالي

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