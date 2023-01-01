جنيه جبل طارق إلى دولار سنغافوري

تحويل GIP إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gip
١٬٦٨٨٫٠٤ sgd

1.00000 GIP = 1.68804 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 12:15 UTC
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GIP إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GIP → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.063588.38941.436841.661980.96318.2433
1GBP1.1529411.22615101.9081.656591.916161.1102821.0334
1USD0.94030.815561183.11181.351051.562740.905517.154
1INR0.01131360.009812820.01203210.01625580.01880290.0108950.206397

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جبل طارق / دولار سنغافورة
1 GIP1.68804 SGD
5 GIP8.44020 SGD
10 GIP16.88040 SGD
20 GIP33.76080 SGD
50 GIP84.40200 SGD
100 GIP168.80400 SGD
250 GIP422.01000 SGD
500 GIP844.02000 SGD
1000 GIP1688.04000 SGD
2000 GIP3376.08000 SGD
5000 GIP8440.20000 SGD
10000 GIP16880.40000 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / جنيه جبل طارق
1 SGD0.59240 GIP
5 SGD2.96202 GIP
10 SGD5.92403 GIP
20 SGD11.84806 GIP
50 SGD29.62015 GIP
100 SGD59.24030 GIP
250 SGD148.10075 GIP
500 SGD296.20150 GIP
1000 SGD592.40300 GIP
2000 SGD1184.80600 GIP
5000 SGD2962.01500 GIP
10000 SGD5924.03000 GIP