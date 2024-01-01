Cebelitarık lirasından Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile GIP → SGD çevirin

1.000 gip
1.693,64 sgd

1.00000 GIP = 1.69364 SGD

03:53 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853581.0725589.02131.452821.653890.94973518.336
1 GBP1.1715411.25655104.2931.702061.937631.1126521.4816
1 USD0.932350.79583182.99971.354551.542020.8854517.0957
1 INR0.01123330.009588350.012048210.01631990.01857860.01066810.205973

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Cebelitarık lirasından Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GIP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GIP → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cebelitarık lirası için en iyi döviz çiftleri

GIP → USD

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GIP → RUB

GIP → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cebelitarık Lirası / Singapur Doları
1 GIP1.69364 SGD
5 GIP8.46820 SGD
10 GIP16.93640 SGD
20 GIP33.87280 SGD
50 GIP84.68200 SGD
100 GIP169.36400 SGD
250 GIP423.41000 SGD
500 GIP846.82000 SGD
1000 GIP1693.64000 SGD
2000 GIP3387.28000 SGD
5000 GIP8468.20000 SGD
10000 GIP16936.40000 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Cebelitarık Lirası
1 SGD0.59044 GIP
5 SGD2.95222 GIP
10 SGD5.90444 GIP
20 SGD11.80888 GIP
50 SGD29.52220 GIP
100 SGD59.04440 GIP
250 SGD147.61100 GIP
500 SGD295.22200 GIP
1000 SGD590.44400 GIP
2000 SGD1180.88800 GIP
5000 SGD2952.22000 GIP
10000 SGD5904.44000 GIP