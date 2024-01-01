100 Singapur dolarından Cebelitarık lirasına

Reel döviz kuru ile SGD → GIP çevirin

100 sgd
58,86 gip

1,000S$ SGD = 0,5886£ GIP

19:11 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → GIP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SGD → GIPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,58860,5906
Düşük0,57340,5734
Ortalama0,57750,5816
Değişim1.54%-0.33%
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1 SGD → GIP istatistikleri

SGD → GIP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,5886, en düşük 0,5734 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,5775 oldu. SGD → GIP kurundaki değişiklik 1.54 değerindeydi.

SGD → GIP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,5906, en düşük 0,5734 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,5816 oldu. SGD → GIP kurundaki değişiklik -0.33 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5350,78183,7867,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.676,611,6750,85291,4237,8234,901
1 AUD0,65110.551,90,59710,50954,5744,672,926

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Cebelitarık lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GIP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → GIP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Cebelitarık Lirası
1 SGD0,58864 GIP
5 SGD2,94319 GIP
10 SGD5,88638 GIP
20 SGD11,77276 GIP
50 SGD29,43190 GIP
100 SGD58,86380 GIP
250 SGD147,15950 GIP
500 SGD294,31900 GIP
1000 SGD588,63800 GIP
2000 SGD1.177,27600 GIP
5000 SGD2.943,19000 GIP
10000 SGD5.886,38000 GIP
Çevrim kurları Cebelitarık Lirası / Singapur Doları
1 GIP1,69884 SGD
5 GIP8,49420 SGD
10 GIP16,98840 SGD
20 GIP33,97680 SGD
50 GIP84,94200 SGD
100 GIP169,88400 SGD
250 GIP424,71000 SGD
500 GIP849,42000 SGD
1000 GIP1.698,84000 SGD
2000 GIP3.397,68000 SGD
5000 GIP8.494,20000 SGD
10000 GIP16.988,40000 SGD