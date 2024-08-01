Cebelitarık lirasından Singapur dolarına Geçmiş Döviz Kurları
Cebelitarık lirasından Singapur dolarına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Cebelitarık lirasından (GIP) Singapur dolarına (SGD) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, GIP - SGD için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Cebelitarık lirası → Singapur doları döviz kuru geçmişi
Bugünün Cebelitarık lirası Singapur dolarına döviz kuru şu anda 1,717, dünden bu yana %-0.442 değerinde değişti. Cebelitarık lirası değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.895 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Cebelitarık lirası Singapur dolarına döviz kuru en yüksek değeri 1,733 (25-07-2024) ile en düşük değeri 1,716 (31-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.191 düşüş ile 29-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Cebelitarık lirasından Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GIP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GIP → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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