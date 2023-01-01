سيدي غاني إلى أوقية موريتانية

تحويل GHS إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ghs
٣٬٤٢١٫٣٢ mru

1.00000 GHS = 3.42132 MRU

متوسط سعر صرف السوق عند 11:55 UTC
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GHS إلى MRU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GHS → 0 MRU
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.063888.3811.437411.661930.962718.2052
1GBP1.153211.22675101.9191.657581.91651.1101920.9939
1USD0.940.815162183.08051.35121.562260.905117.1134
1INR0.01131460.009811710.012036510.01626370.01880410.01089430.205986

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for سيدي الغاني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Ghanaian Cedi / Mauritanian Ouguiya
1 GHS3.42132 MRU
5 GHS17.10660 MRU
10 GHS34.21320 MRU
20 GHS68.42640 MRU
50 GHS171.06600 MRU
100 GHS342.13200 MRU
250 GHS855.33000 MRU
500 GHS1710.66000 MRU
1000 GHS3421.32000 MRU
2000 GHS6842.64000 MRU
5000 GHS17106.60000 MRU
10000 GHS34213.20000 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / Ghanaian Cedi
1 MRU0.29229 GHS
5 MRU1.46143 GHS
10 MRU2.92285 GHS
20 MRU5.84570 GHS
50 MRU14.61425 GHS
100 MRU29.22850 GHS
250 MRU73.07125 GHS
500 MRU146.14250 GHS
1000 MRU292.28500 GHS
2000 MRU584.57000 GHS
5000 MRU1461.42500 GHS
10000 MRU2922.85000 GHS