سيدي غاني إلى جنيه مصري

تحويل GHS إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ghs
٢٬٧٥٦٫٤٧ egp

1.00000 GHS = 2.75647 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 11:50 UTC
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GHS إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GHS → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.064188.40511.437391.661880.96318.1983
1GBP1.1535411.22765101.9931.658311.91731.1108520.9954
1USD0.939750.814564183.07971.35081.561770.90517.1021
1INR0.01131160.009804610.012036610.01625910.01879840.01089320.205852

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Ghanaian Cedi / جنيه مصري
1 GHS2.75647 EGP
5 GHS13.78235 EGP
10 GHS27.56470 EGP
20 GHS55.12940 EGP
50 GHS137.82350 EGP
100 GHS275.64700 EGP
250 GHS689.11750 EGP
500 GHS1378.23500 EGP
1000 GHS2756.47000 EGP
2000 GHS5512.94000 EGP
5000 GHS13782.35000 EGP
10000 GHS27564.70000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / Ghanaian Cedi
1 EGP0.36278 GHS
5 EGP1.81392 GHS
10 EGP3.62783 GHS
20 EGP7.25566 GHS
50 EGP18.13915 GHS
100 EGP36.27830 GHS
250 EGP90.69575 GHS
500 EGP181.39150 GHS
1000 EGP362.78300 GHS
2000 EGP725.56600 GHS
5000 EGP1813.91500 GHS
10000 EGP3627.83000 GHS