5 سيدي غاني إلى جنيه مصري

تحويل GHS إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

5 ghs
12.48 egp

1.00000 GHS = 2.49540 EGP

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8539151.082189.7011.461591.648660.9533918.5231
1 GBP1.1710811.26715105.0411.711541.93061.1164921.6907
1 USD0.924150.789173182.89531.35071.523580.8810517.1177
1 INR0.01114810.009520110.012063410.0162940.01837950.01062850.206498

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Ghanaian Cedi / جنيه مصري
1 GHS2.49540 EGP
5 GHS12.47700 EGP
10 GHS24.95400 EGP
20 GHS49.90800 EGP
50 GHS124.77000 EGP
100 GHS249.54000 EGP
250 GHS623.85000 EGP
500 GHS1247.70000 EGP
1000 GHS2495.40000 EGP
2000 GHS4990.80000 EGP
5000 GHS12477.00000 EGP
10000 GHS24954.00000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / Ghanaian Cedi
1 EGP0.40074 GHS
5 EGP2.00369 GHS
10 EGP4.00738 GHS
20 EGP8.01476 GHS
50 EGP20.03690 GHS
100 EGP40.07380 GHS
250 EGP100.18450 GHS
500 EGP200.36900 GHS
1000 EGP400.73800 GHS
2000 EGP801.47600 GHS
5000 EGP2003.69000 GHS
10000 EGP4007.38000 GHS