10 جنيه إسترليني إلى شلن تنزاني

تحويل GBP إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

10 gbp
33,143 tzs

£1.000 GBP = tzs3,314 TZS

Mid-market exchange rate at 23:40
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أعلى العملات

 USDEURINRAUDJPYCADCHFNZD
1 USD10.93583.5591.507159.91.370.8941.636
1 EUR1.069189.3251.611170.931.4640.9561.749
1 INR0.0120.01110.0181.9140.0160.0110.02
1 AUD0.6640.62155.4461106.1020.9090.5931.085

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه استرليني / الشلن التنزاني
1 GBP٣٬٣١٤٫٣٠٠٠٠ TZS
5 GBP١٦٬٥٧١٫٥٠٠٠٠ TZS
10 GBP٣٣٬١٤٣٫٠٠٠٠٠ TZS
20 GBP٦٦٬٢٨٦٫٠٠٠٠٠ TZS
50 GBP١٦٥٬٧١٥٫٠٠٠٠٠ TZS
100 GBP٣٣١٬٤٣٠٫٠٠٠٠٠ TZS
250 GBP٨٢٨٬٥٧٥٫٠٠٠٠٠ TZS
500 GBP١٬٦٥٧٬١٥٠٫٠٠٠٠٠ TZS
1000 GBP٣٬٣١٤٬٣٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 GBP٦٬٦٢٨٬٦٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 GBP١٦٬٥٧١٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 GBP٣٣٬١٤٣٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / جنيه استرليني
1 TZS٠٫٠٠٠٣٠ GBP
5 TZS٠٫٠٠١٥١ GBP
10 TZS٠٫٠٠٣٠٢ GBP
20 TZS٠٫٠٠٦٠٣ GBP
50 TZS٠٫٠١٥٠٩ GBP
100 TZS٠٫٠٣٠١٧ GBP
250 TZS٠٫٠٧٥٤٣ GBP
500 TZS٠٫١٥٠٨٦ GBP
1000 TZS٠٫٣٠١٧٢ GBP
2000 TZS٠٫٦٠٣٤٥ GBP
5000 TZS١٫٥٠٨٦٢ GBP
10000 TZS٣٫٠١٧٢٣ GBP