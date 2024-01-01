1 شلن تنزاني إلى جنيه إسترليني

تحويل TZS إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

1 tzs
0.00 gbp

1.000 TZS = 0.0003063 GBP

Mid-market exchange rate at 22:53
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٥٢٨١٫٤٧٤١٫٦٥٤٠٫٩٥٩١٨٫٣٥٩
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٨١٠٥٫٩٩١٫٧٢٦١٫٩٣٦١٫١٢٢٢١٫٤٩٤
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٨٣٧١٫٣٤٩١٫٥١٣٠٫٨٧٧١٦٫٧٩٩
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / جنيه استرليني
1 TZS٠٫٠٠٠٣١ GBP
5 TZS٠٫٠٠١٥٣ GBP
10 TZS٠٫٠٠٣٠٦ GBP
20 TZS٠٫٠٠٦١٣ GBP
50 TZS٠٫٠١٥٣١ GBP
100 TZS٠٫٠٣٠٦٣ GBP
250 TZS٠٫٠٧٦٥٧ GBP
500 TZS٠٫١٥٣١٤ GBP
1000 TZS٠٫٣٠٦٢٧ GBP
2000 TZS٠٫٦١٢٥٤ GBP
5000 TZS١٫٥٣١٣٦ GBP
10000 TZS٣٫٠٦٢٧١ GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / الشلن التنزاني
1 GBP٣٬٢٦٥٫٠٨٠٠٠ TZS
5 GBP١٦٬٣٢٥٫٤٠٠٠٠ TZS
10 GBP٣٢٬٦٥٠٫٨٠٠٠٠ TZS
20 GBP٦٥٬٣٠١٫٦٠٠٠٠ TZS
50 GBP١٦٣٬٢٥٤٫٠٠٠٠٠ TZS
100 GBP٣٢٦٬٥٠٨٫٠٠٠٠٠ TZS
250 GBP٨١٦٬٢٧٠٫٠٠٠٠٠ TZS
500 GBP١٬٦٣٢٬٥٤٠٫٠٠٠٠٠ TZS
1000 GBP٣٬٢٦٥٬٠٨٠٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 GBP٦٬٥٣٠٬١٦٠٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 GBP١٦٬٣٢٥٬٤٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 GBP٣٢٬٦٥٠٬٨٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS