ألف شلن تنزاني إلى جنيه إسترليني

تحويل TZS إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
0.31 gbp

1.000 TZS = 0.0003062 GBP

Mid-market exchange rate at 22:54
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٥٣٥١٫٤٧٤١٫٦٥٤٠٫٩٥٩١٨٫٣٥٩
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٨١٠٦٫٠٠٦١٫٧٢٦١٫٩٣٦١٫١٢٢٢١٫٤٩٦
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨١1٨٢٫٨٤٣١٫٣٤٩١٫٥١٣٠٫٨٧٧١٦٫٧٩٩
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / جنيه استرليني
1 TZS٠٫٠٠٠٣١ GBP
5 TZS٠٫٠٠١٥٣ GBP
10 TZS٠٫٠٠٣٠٦ GBP
20 TZS٠٫٠٠٦١٢ GBP
50 TZS٠٫٠١٥٣١ GBP
100 TZS٠٫٠٣٠٦٢ GBP
250 TZS٠٫٠٧٦٥٦ GBP
500 TZS٠٫١٥٣١٢ GBP
1000 TZS٠٫٣٠٦٢٥ GBP
2000 TZS٠٫٦١٢٤٩ GBP
5000 TZS١٫٥٣١٢٤ GBP
10000 TZS٣٫٠٦٢٤٧ GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / الشلن التنزاني
1 GBP٣٬٢٦٥٫٣٣٠٠٠ TZS
5 GBP١٦٬٣٢٦٫٦٥٠٠٠ TZS
10 GBP٣٢٬٦٥٣٫٣٠٠٠٠ TZS
20 GBP٦٥٬٣٠٦٫٦٠٠٠٠ TZS
50 GBP١٦٣٬٢٦٦٫٥٠٠٠٠ TZS
100 GBP٣٢٦٬٥٣٣٫٠٠٠٠٠ TZS
250 GBP٨١٦٬٣٣٢٫٥٠٠٠٠ TZS
500 GBP١٬٦٣٢٬٦٦٥٫٠٠٠٠٠ TZS
1000 GBP٣٬٢٦٥٬٣٣٠٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 GBP٦٬٥٣٠٬٦٦٠٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 GBP١٦٬٣٢٦٬٦٥٠٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 GBP٣٢٬٦٥٣٬٣٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS