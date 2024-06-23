ألف جنيه إسترليني إلى شلن كيني

تحويل GBP إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

1,000 gbp
162,943 kes

£1.000 GBP = Ksh162.9 KES

Mid-market exchange rate at 22:13
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أعلى العملات

 USDEURINRAUDJPYCADCHFNZD
1 USD10.93583.5631.506159.71.3690.8941.635
1 EUR1.069189.351.61170.7551.4640.9561.749
1 INR0.0120.01110.0181.9110.0160.0110.02
1 AUD0.6640.62155.491106.0490.9090.5941.086

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه استرليني / شلن كيني
1 GBP١٦٢٫٩٤٣٠٠ KES
5 GBP٨١٤٫٧١٥٠٠ KES
10 GBP١٬٦٢٩٫٤٣٠٠٠ KES
20 GBP٣٬٢٥٨٫٨٦٠٠٠ KES
50 GBP٨٬١٤٧٫١٥٠٠٠ KES
100 GBP١٦٬٢٩٤٫٣٠٠٠٠ KES
250 GBP٤٠٬٧٣٥٫٧٥٠٠٠ KES
500 GBP٨١٬٤٧١٫٥٠٠٠٠ KES
1000 GBP١٦٢٬٩٤٣٫٠٠٠٠٠ KES
2000 GBP٣٢٥٬٨٨٦٫٠٠٠٠٠ KES
5000 GBP٨١٤٬٧١٥٫٠٠٠٠٠ KES
10000 GBP١٬٦٢٩٬٤٣٠٫٠٠٠٠٠ KES
معدلات التحويل شلن كيني / جنيه استرليني
1 KES٠٫٠٠٦١٤ GBP
5 KES٠٫٠٣٠٦٩ GBP
10 KES٠٫٠٦١٣٧ GBP
20 KES٠٫١٢٢٧٤ GBP
50 KES٠٫٣٠٦٨٦ GBP
100 KES٠٫٦١٣٧١ GBP
250 KES١٫٥٣٤٢٨ GBP
500 KES٣٫٠٦٨٥٥ GBP
1000 KES٦٫١٣٧١٠ GBP
2000 KES١٢٫٢٧٤٢٠ GBP
5000 KES٣٠٫٦٨٥٥٠ GBP
10000 KES٦١٫٣٧١٠٠ GBP