جنيه جزر فوكلاند إلى كرونة آيسلندية

تحويل FKP إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

1000 fkp
168479 isk

1.00000 FKP = 168.47900 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 11:8 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

FKP إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FKP → 0 ISK
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.868451.0646588.41791.438081.66170.964318.1832
1GBP1.1514811.2257101.7931.655611.913061.1103720.9337
1USD0.93930.81586183.04881.350751.560790.905717.079
1INR0.01130990.009823870.012041110.01626450.01879370.01090560.20565

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جزر فوكلاند إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FKP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FKP الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جزر فوكلاند جنيه

FKP إلى USD

FKP إلى EUR

FKP إلى GBP

FKP إلى INR

FKP إلى JPY

FKP إلى RUB

FKP إلى AUD

FKP إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / Icelandic Króna
1 FKP168.47900 ISK
5 FKP842.39500 ISK
10 FKP1684.79000 ISK
20 FKP3369.58000 ISK
50 FKP8423.95000 ISK
100 FKP16847.90000 ISK
250 FKP42119.75000 ISK
500 FKP84239.50000 ISK
1000 FKP168479.00000 ISK
2000 FKP336958.00000 ISK
5000 FKP842395.00000 ISK
10000 FKP1684790.00000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / جنيه جزر فوكلاند
1 ISK0.00594 FKP
5 ISK0.02968 FKP
10 ISK0.05935 FKP
20 ISK0.11871 FKP
50 ISK0.29677 FKP
100 ISK0.59354 FKP
250 ISK1.48386 FKP
500 ISK2.96773 FKP
1000 ISK5.93545 FKP
2000 ISK11.87090 FKP
5000 ISK29.67725 FKP
10000 ISK59.35450 FKP