Falkland Adaları poundundan İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile FKP → ISK çevirin

1.000 fkp
174.160 isk

1.00000 FKP = 174.16000 ISK

02:50 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8538151.0730589.09261.453181.654280.94993518.3415
1 GBP1.1712111.25675104.3451.701951.937491.1125821.4815
1 USD0.931950.795703183.02741.354251.541660.8852517.0929
1 INR0.01122430.009583620.012044210.01631090.01856810.01066210.205871

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Falkland Adaları poundundan İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FKP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FKP → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Falkland Adaları poundu için en iyi döviz çiftleri

FKP → USD

FKP → EUR

FKP → GBP

FKP → INR

FKP → JPY

FKP → RUB

FKP → AUD

FKP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / İzlanda Kronu
1 FKP174.16000 ISK
5 FKP870.80000 ISK
10 FKP1741.60000 ISK
20 FKP3483.20000 ISK
50 FKP8708.00000 ISK
100 FKP17416.00000 ISK
250 FKP43540.00000 ISK
500 FKP87080.00000 ISK
1000 FKP174160.00000 ISK
2000 FKP348320.00000 ISK
5000 FKP870800.00000 ISK
10000 FKP1741600.00000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Falkland Adaları Poundu
1 ISK0.00574 FKP
5 ISK0.02871 FKP
10 ISK0.05742 FKP
20 ISK0.11484 FKP
50 ISK0.28709 FKP
100 ISK0.57418 FKP
250 ISK1.43546 FKP
500 ISK2.87092 FKP
1000 ISK5.74183 FKP
2000 ISK11.48366 FKP
5000 ISK28.70915 FKP
10000 ISK57.41830 FKP