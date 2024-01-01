500 Falkland Adaları poundundan İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile FKP → ISK çevirin

1,000£ FKP = 173,6kr ISK

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FKP → ISK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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ISK
1 FKP → ISKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek179,4550182,1980
Düşük173,6450173,6450
Ortalama177,9547179,3745
Değişim-3.16%-2.45%
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1 FKP → ISK istatistikleri

FKP → ISK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 179,4550, en düşük 173,6450 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 177,9547 oldu. FKP → ISK kurundaki değişiklik -3.16 değerindeydi.

FKP → ISK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 182,1980, en düşük 173,6450 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 179,3745 oldu. FKP → ISK kurundaki değişiklik -2.45 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFKP - ISK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Falkland Adaları poundundan İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FKP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FKP → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Falkland Adaları poundu için en iyi döviz çiftleri

FKP → USD

FKP → EUR

FKP → GBP

FKP → INR

FKP → JPY

FKP → RUB

FKP → AUD

FKP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / İzlanda Kronu
1 FKP173,64500 ISK
5 FKP868,22500 ISK
10 FKP1.736,45000 ISK
20 FKP3.472,90000 ISK
50 FKP8.682,25000 ISK
100 FKP17.364,50000 ISK
250 FKP43.411,25000 ISK
500 FKP86.822,50000 ISK
1000 FKP173.645,00000 ISK
2000 FKP347.290,00000 ISK
5000 FKP868.225,00000 ISK
10000 FKP1.736.450,00000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Falkland Adaları Poundu
1 ISK0,00576 FKP
5 ISK0,02879 FKP
10 ISK0,05759 FKP
20 ISK0,11518 FKP
50 ISK0,28794 FKP
100 ISK0,57589 FKP
250 ISK1,43972 FKP
500 ISK2,87944 FKP
1000 ISK5,75888 FKP
2000 ISK11,51776 FKP
5000 ISK28,79440 FKP
10000 ISK57,58880 FKP