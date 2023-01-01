جنيه جزر فوكلاند إلى ريال برازيلي

تحويل FKP إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fkp
٦٬٠١٥٫٨٢ brl

1.00000 FKP = 6.01582 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 7:0 UTC
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FKP إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FKP → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.868751.0640588.36171.437431.661280.9644518.1841
1GBP1.1510811.2248101.7111.654581.912261.1101620.9312
1USD0.93980.81646183.04281.35091.561280.906417.0895
1INR0.01131710.00983180.01204210.01626750.01880090.01091490.205791

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جزر فوكلاند إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FKP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FKP الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / الريال البرازيلي
1 FKP6.01582 BRL
5 FKP30.07910 BRL
10 FKP60.15820 BRL
20 FKP120.31640 BRL
50 FKP300.79100 BRL
100 FKP601.58200 BRL
250 FKP1503.95500 BRL
500 FKP3007.91000 BRL
1000 FKP6015.82000 BRL
2000 FKP12031.64000 BRL
5000 FKP30079.10000 BRL
10000 FKP60158.20000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / جنيه جزر فوكلاند
1 BRL0.16623 FKP
5 BRL0.83114 FKP
10 BRL1.66228 FKP
20 BRL3.32456 FKP
50 BRL8.31140 FKP
100 BRL16.62280 FKP
250 BRL41.55700 FKP
500 BRL83.11400 FKP
1000 BRL166.22800 FKP
2000 BRL332.45600 FKP
5000 BRL831.14000 FKP
10000 BRL1662.28000 FKP