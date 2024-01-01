Falkland Adaları poundundan Brezilya realine

Reel döviz kuru ile FKP → BRL çevirin

1.000 fkp
6.248,05 brl

1.00000 FKP = 6.24805 BRL

02:47 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853821.073189.10141.453251.654360.9499718.3423
1 GBP1.1712111.25685104.3591.702091.937641.1126121.4831
1 USD0.931850.79564183.03181.354251.541660.8852517.0928
1 INR0.01122320.009582350.012043610.016310.01856710.01066160.205858

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Falkland Adaları poundundan Brezilya realine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FKP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BRL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FKP → BRL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Falkland Adaları poundu için en iyi döviz çiftleri

FKP → USD

FKP → EUR

FKP → GBP

FKP → INR

FKP → JPY

FKP → RUB

FKP → AUD

FKP → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Brezilya Reali
1 FKP6.24805 BRL
5 FKP31.24025 BRL
10 FKP62.48050 BRL
20 FKP124.96100 BRL
50 FKP312.40250 BRL
100 FKP624.80500 BRL
250 FKP1562.01250 BRL
500 FKP3124.02500 BRL
1000 FKP6248.05000 BRL
2000 FKP12496.10000 BRL
5000 FKP31240.25000 BRL
10000 FKP62480.50000 BRL
Çevrim kurları Brezilya Reali / Falkland Adaları Poundu
1 BRL0.16005 FKP
5 BRL0.80025 FKP
10 BRL1.60050 FKP
20 BRL3.20100 FKP
50 BRL8.00250 FKP
100 BRL16.00500 FKP
250 BRL40.01250 FKP
500 BRL80.02500 FKP
1000 BRL160.05000 FKP
2000 BRL320.10000 FKP
5000 BRL800.25000 FKP
10000 BRL1600.50000 FKP